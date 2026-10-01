सोनभद्र में गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, 1.50 करोड़ का माल बरामद, उड़ीसा से लाए थे बांदा में देनी थी डिलीवरी

पकड़े गए आरोपी,, (Pc-Sonbhadra Police)
Sonbhadra Crime News: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन शुद्धि’ के तहत सोनभद्र जिले की पिपरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके कब्जे से 2 क्विंटल 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपए है। वहीं, तस्करी में इस्तेमाल महिंद्रा XUV वाहन और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने बताया है कि 30 सितंबर को पिपरी पुलिस मुर्धवा-रनटोला मार्ग पर संदिग्ध वाहनों और लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुर्धवा से करीब दो किलोमीटर आगे एक महिंद्रा XUV में सवार लोग पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे। वहीं, संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया। पुलिस ने वाहन में सवार दो लोगों को हिरासत में ले लिया और उनकी तलाशी ली गई। पुलिस ने दावा किया है कि कार की पिछली सीट के नीचे और डिग्गी में प्लास्टिक टेप से पैक किए गए 195 पैकेट मिले। इन पैकेट्स में से कुल 2 क्विंटल 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए गांजे की कीमत एक करोड़ 50 लाख रुपए है।
आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि उन्हें ओडिशा से गांजा लेकर महोबा पहुंचाने के लिए कहा गया था। इसके बदले उन्हें प्रति चक्कर 20-20 हजार रुपए देने की बात तय हुई थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इससे पहले भी वे एक-दो बार गांजा पहुंचा चुके हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी 29 सितंबर को ओडिशा से गांजा की खेप लेकर महोबा के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस की चेकिंग को देखकर उन्होंने वाहन को जंगल की ओर ले जाकर कुछ समय के लिए छिपा दिया था। वहीं, पुलिस को भ्रमित करने के लिए वाहन पर अलग-अलग नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में महोबा के उमेश अहिरवार और महिपाल को पकड़ा है।
तस्करी के इस मामले में पिपरी थाने में एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। सोनभद्र पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही उड़ीसा में इन्होंने गांजे की डिलीवरी किससे ली थी, उसकी भी जांच की जा रही है और महोबा में डिलीवरी किसे देनी थी, इस बारे में भी महोबा पुलिस से बातचीत करके जानकारी जुताई जा रही है।
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