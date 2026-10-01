सोनभद्र में गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, 1.50 करोड़ का माल बरामद, उड़ीसा से लाए थे बांदा में देनी थी डिलीवरी

पुलिस ने बताया है कि 30 सितंबर को पिपरी पुलिस मुर्धवा-रनटोला मार्ग पर संदिग्ध वाहनों और लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुर्धवा से करीब दो किलोमीटर आगे एक महिंद्रा XUV में सवार लोग पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे। वहीं, संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया। पुलिस ने वाहन में सवार दो लोगों को हिरासत में ले लिया और उनकी तलाशी ली गई। पुलिस ने दावा किया है कि कार की पिछली सीट के नीचे और डिग्गी में प्लास्टिक टेप से पैक किए गए 195 पैकेट मिले। इन पैकेट्स में से कुल 2 क्विंटल 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए गांजे की कीमत एक करोड़ 50 लाख रुपए है।