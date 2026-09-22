ओडिशा से 50 लाख का गांजा मंगवाकर छत्तीसगढ़ में लग्जरी कार में किया लोड, सोनभद्र पुलिस ने मिर्जापुर में डिलीवरी देने जा रहे तीन तस्करों को दबोचा

जानकारी के मुताबिक, चोपन पुलिस प्रीतनगर क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एसओजी को सूचना मिली कि हाथीनाला टोल प्लाजा की ओर से एक संदिग्ध ब्रेजा कार डाला-रॉबर्ट्सगंज की तरफ जा रही है। सूचना के बाद पुलिस टीम द्वारा बग्घानाला पुल और डाला क्षेत्र में चेकिंग शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि इसी बीच संदिग्ध वाहन के ओबरा जाने वाली पुल की सर्विस लेन पर पहुंचने की सूचना मिली। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया और उसमें सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार की आगे और पिछली सीट के बीच खाली जगह तथा डिग्गी में रखे चार बोरों से 93 पैकेट बरामद हुए। इनमें कुल 1.34 क्विंटल गांजा मिला।