‘राजनीति में स्वागत है’, पूर्व IAS दिव्या मित्तल की राजनीति में एंट्री पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान; जानिए क्या कहा

इस दौरान सपा प्रवक्ता ने ओम प्रकाश राजभर के बयानों के चलते उन्हें भी आड़े हाथों लिया। फखरुल हसन ने राजभर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि, "उनकी खुद की पार्टी केवल चंदे पर चल रही है। वे दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल करके अपना काम निकालते हैं। राजभर जिस भी राजनीतिक दल या गठबंधन में शामिल रहते हैं, वहां वे सिर्फ दाने पर अपना काम चला रहे हैं। जिस नेता का खुद का संगठन दूसरों के भरोसे और दाने पर चल रहा हो, वह दूसरों पर क्या आरोप लगाएगा। जब कोई व्यक्ति राजनीति में कदम रखता है और जनता के बीच जाता है, तो उसकी किस्मत का फैसला देश की जनता करती है। यह फैसला ओम प्रकाश राजभर नहीं करेंगे।"