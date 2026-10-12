Weather Update: उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

अलीगढ़ में सुबह से ही गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE समेत सभी बोर्डों के सरकारी और निजी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बारिश और जलभराव के बीच बच्चों को होने वाली परेशानी से बचाना है।