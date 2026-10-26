प्रॉपर्टी मालिकों के लिए बड़ी खबर: यूपी में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण होगा आसान, डिजिटल आईडी से रिकॉर्ड का सत्यापन

UP Property:उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की पहचान, स्वामित्व संबंधी अभिलेखों के सत्यापन और नामांतरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में योगी सरकार ने पहल तेज कर दी है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को स्वतः पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के डिजिटल डेटाबेस को आपस में जोड़ने, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी विकसित करने और अभिलेखों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।