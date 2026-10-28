28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आगरा

MLC चुनाव: तीसरे राउंड की काउंटिंग में बवाल, सपा नेता ने लगाया आरोप, बोले- हार देख BJP प्रत्याशियों ने आकाश अग्रवाल पर किया जानलेवा हमला

आगरा में एमएलसी शिक्षक चुनाव की मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ मारपीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सपा नेताओं ने भाजपा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

आगरा

image

Ankit Sai

Updated: 28 Oct 2026, 7:57 AM IST

UP News

सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ मारपीट (IANS Photo)

आगरा में एमएलसी शिक्षक चुनाव की मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ मारपीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सपा नेताओं ने भाजपा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। महानगर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के अध्यक्ष अमित प्रताप यादव के मुताबिक, रात करीब 2 से 2:30 बजे तीसरे राउंड की गिनती के दौरान यह घटना हुई। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आकाश अग्रवाल ने खुद अपना कुर्ता फाड़ा है। दोनों पक्ष धरने पर बैठ गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 7:57 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / MLC चुनाव: तीसरे राउंड की काउंटिंग में बवाल, सपा नेता ने लगाया आरोप, बोले- हार देख BJP प्रत्याशियों ने आकाश अग्रवाल पर किया जानलेवा हमला

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP MLC Election 2026: ‘पश्चिम बंगाल जैसी गुंडई यूपी में भी’, सपा प्रत्याशी बोले- 12 जिलों में आपातकाल से भी बदतर हालात’

News
यूपी न्यूज

ताजमहल की खूबसूरती के साथ भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे विदेशी पर्यटक, बोलीं फ्रांस की अलेक्जेंड्रा- भारत में सुरक्षित महसूस हो रहा

Agra tajmahal
आगरा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास पर प्रदर्शन के आरोपी कांग्रेस नेता रिहा, जेल से निकलते ही निकाला जुलूस, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक

UP News
आगरा

Agra News: जेल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले अजय कुमार लल्लू, जानिए CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या कहा?

up-politics-ajay-kumar-lallu-gyanesh-kumar-congress-workers-election-commission
आगरा

Agra Murder: दृश्यम देखकर बनाया प्लान, पुलिस के शक ने बिगाड़ा खेल

agr husband burnt wife body searched with family drishyam
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.