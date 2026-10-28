MLC चुनाव: तीसरे राउंड की काउंटिंग में बवाल, सपा नेता ने लगाया आरोप, बोले- हार देख BJP प्रत्याशियों ने आकाश अग्रवाल पर किया जानलेवा हमला

आगरा में एमएलसी शिक्षक चुनाव की मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ मारपीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सपा नेताओं ने भाजपा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। महानगर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के अध्यक्ष अमित प्रताप यादव के मुताबिक, रात करीब 2 से 2:30 बजे तीसरे राउंड की गिनती के दौरान यह घटना हुई। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आकाश अग्रवाल ने खुद अपना कुर्ता फाड़ा है। दोनों पक्ष धरने पर बैठ गए।