Agra Murder: दृश्यम देखकर बनाया प्लान, पुलिस के शक ने बिगाड़ा खेल

पुलिस को लोकेंद्र ने बताया कि पति-पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। मंगलवार दोपहर भी विवाद हुआ। उसने पत्नी के सिर पर वार किया, जिससे वह गिर पड़ी। उसे लगा कि चांदनी की मौत हो चुकी है और वह घबरा गया। शव को बाहर ले जाने पर गांव वालों की नजर पड़ने का डर था, इसलिए वह उसे घसीटकर बाड़े में ले गया। वहां शव पर लकड़ी और भूसा डाला, बाइक से पेट्रोल निकाला और आग लगा दी। इसलिए गांव के लोगों को जानकारी नहीं हुई।