फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा का निधन: दो दिन से तेज बुखार से थे पीड़ित, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस

विधायक छोटेलाल वर्मा की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। दो दिन पहले उन्हें तेज बुखार आया। हालत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के राजपुर चुंगी स्थित एक निजी अस्पताल (उपाध्याय हॉस्पिटल) में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। परिजन उन्हें दिल्ली रेफर करने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।