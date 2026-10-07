ताजमहल की खूबसूरती के साथ भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे विदेशी पर्यटक, बोलीं फ्रांस की अलेक्जेंड्रा- भारत में सुरक्षित महसूस हो रहा

ताजमहल परिसर में कई विदेशी पर्यटक भारतीय अंदाज में अभिवादन करते दिखे। किसी ने हाथ जोड़कर "नमस्ते" कहा तो किसी ने स्थानीय लोगों से मुस्कुराकर बातचीत की। पारंपरिक पहनावे और तौर-तरीकों को देखकर भी पर्यटकों में खास उत्सुकता रही। कुछ सैलानी भारतीय परिधान में तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जबकि कुछ ने गाइड से यहां की परंपराओं और रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी भी ली।