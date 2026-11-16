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आगरा

‘जो BJP के साथ है वो PDA उसके खिलाफ है’, अखिलेश यादव बोले- दलित अब डरेगा नहीं, अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा होगा

Akhilesh Yadav: आगरा में दलित महासम्मेलन को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि इसमें पूरे यूपी से दलित समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने PDA में 'D' का मतलब 'दमदार दलित' बताया और कहा कि 2027 में PDA की सरकार बनेगी। सम्मेलन में संविधान और आरक्षण बचाने का संकल्प भी दोहराया गया।
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आगरा

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Ankit Sai

Updated: 16 Nov 2026, 11:52 AM IST

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)

Agra Dalit Sammelan: आगरा में आयोजित दलित महासम्मेलन में जुटी भीड़ को लेकर अखिलेश यादव ने उत्साह जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह सम्मेलन केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पूरे प्रदेश के दलित समाज की भागीदारी रही। अखिलेश ने कहा कि दलित समाज ने भाजपा और उसके सहयोगियों को चुनौती देने का संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने PDA के नए मायने बताते हुए कहा कि अब इसमें 'D' का मतलब 'दलित' नहीं, बल्कि 'दमदार दलित' हो गया है। साथ ही उन्होंने साल 2027 में यूपी में PDA की सरकार बनने का दावा किया।

आगरा सम्मेलन से अखिलेश ने दिया सियासी संदेश

समाजवादी पार्टी ने रविवार को आगरा के जीआईसी मैदान में दलित महासम्मेलन आयोजित किया था। इसमें आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग पहुंचे। सम्मेलन में जुटी भीड़ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं और इसे पूरे प्रदेश की भागीदारी वाला कार्यक्रम बताया।

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अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि आगरा के दलित महासम्मेलन में जुटे जन सैलाब को देखते हुए ये लगा कि ये रैली केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का दलित समाज एकत्र होकर यहां आ गया है। दलित समाज ने इस रैली से हमेशा के लिए एक संदेश दे दिया है कि इस बार ‘दलित समाज’ ही भाजपा और उनके संगी-साथियों के वर्चस्व को हमेशा के लिए दल देगा।

भाजपा के साथ रहने वालों के खिलाफ PDA- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगरा के सम्मेलन को PDA की ओर से भाजपा के खिलाफ दिए गए राजनीतिक संदेश से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए साफ कर दिया गया है कि जो भाजपा के साथ है, PDA उसके खिलाफ है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आगरा में ‘पीडीए’ ने एक और एलान कर दिया है, जो भाजपा के साथ है, PDA उसके खिलाफ है।

उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश ने सम्मेलन की भीड़ को भाजपा और उसके सहयोगियों के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देने वाला संदेश बताया।

संविधान और आरक्षण बचाने का दोहराया संकल्प

सम्मेलन में संविधान और आरक्षण की रक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि कार्यक्रम में सभी ने संविधान और आरक्षण बचाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने इसके लिए कहा कि संविधान बचेगा, तो सम्मान बचेगा। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में PDA की सरकार बनेगी। उन्होंने इस सरकार को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज में हर तरह का भेदभाव खत्म करना होगा।

अखिलेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इस रैली की सफलता ने साबित कर दिया है कि 2027 में पीडीए सरकार आ रही है, जो ‘सामाजिक न्याय का राज’ लाएगी, हर भेदभाव मिटाएगी और सकारात्मक-प्रगतिशील विचारों से सबके मान-सम्मान, व्यक्ति की गरिमा व प्रतिष्ठा और सबकी तरक्की-खुशहाली को सुनिश्चित करनेवाला बंधु-राष्ट्र’ बनाएगी।

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