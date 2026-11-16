‘जो BJP के साथ है वो PDA उसके खिलाफ है’, अखिलेश यादव बोले- दलित अब डरेगा नहीं, अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा होगा

Agra Dalit Sammelan: आगरा में आयोजित दलित महासम्मेलन में जुटी भीड़ को लेकर अखिलेश यादव ने उत्साह जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह सम्मेलन केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पूरे प्रदेश के दलित समाज की भागीदारी रही। अखिलेश ने कहा कि दलित समाज ने भाजपा और उसके सहयोगियों को चुनौती देने का संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने PDA के नए मायने बताते हुए कहा कि अब इसमें 'D' का मतलब 'दलित' नहीं, बल्कि 'दमदार दलित' हो गया है। साथ ही उन्होंने साल 2027 में यूपी में PDA की सरकार बनने का दावा किया।