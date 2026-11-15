यूपी में भाजपा 50 सीट भी नहीं पाएगी’, आगरा में सपा के दलित सम्मेलन में बोले सांसद अवधेश प्रसाद

उन्होंने कहा, "प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा सरकार को हटाने की ताकत किसी में है तो वह सपा में है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जमीन से हूं। अखिलेश यादव ने मुझे अयोध्या से टिकट देकर भाजपा का घमंड चूर कर दिया। अब इनकी विदाई का समय आ गया है। यह बदलाव की आंधी है।"