UP Accident: आगरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से घुसी मिनी ट्रैवलर बस; 2 यात्रियों की मौत, 13 घायल

Agra Lucknow Expressway Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अयोध्या से आगरा जा रही मिनी ट्रैवलर बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई गई है।