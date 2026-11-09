लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बस खाई में गिरी, एक की मौत, 40 घायल

फायर ब्रिगेड के मुताबिक, बिहार नंबर की लग्जरी बस राजस्थान के भिवाड़ी से छपरा (बिहार) जा रही थी। बस में 50-60 यात्री सवार थे। सभी लोग छठ पर्व के लिए अपने-अपने घर जा रहे थे। हादसा जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर पारा थाना क्षेत्र में जीरो पॉइंट पर हुआ।