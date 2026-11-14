यूपी चुनाव 2027: आगरा के जीआईसी मैदान में सपा का दलित महासम्मेलन, अखिलेश यादव साधेंगे पश्चिमी यूपी का वोट बैंक

सम्मेलन रविवार को जीआईसी मैदान में रखा गया है। अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक कार्यक्रम में रहेंगे। वे सैफई से आगरा पहुंचेंगे और करीब दो घंटे तक कार्यकर्ताओं तथा दलित समाज के लोगों से रूबरू होंगे। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने तैयारियों का जायजा लिया। पार्किंग, सफाई, मंच और टेंट व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। बाहर से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 8881888885 जारी किया गया है।