Gonda News: साहब! मेरी जमीन मुझे मिल गई, वृद्ध मां के आंखों की खुशी बयां कर रही थी दर्द की कहानी, DIG पहल बनी मिसाल

गोंडा में डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र अशोक कुमार की पहल से एक वृद्ध महिला के लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद का निस्तारण हो गया। समस्या दूर होने के बाद महिला मंगलवार को डीआईजी कार्यालय पहुंचीं। उन्हें मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। महिला ने डीआईजी की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कार्रवाई के लिए आभार जताया। मामला उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के पकवानगांव, निरंजन तिवारीपुरवा का है। यहां रहने वाली कलावती पत्नी अंशुमान तिवारी ने 24 अगस्त 2026 को डीआईजी अशोक कुमार के सामने पहुंचकर अपनी भूमि से जुड़ी समस्या बताई थी। महिला का कहना था कि अभिलेखों में जमीन उनके नाम दर्ज है। लेकिन विपक्षी उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। इसके चलते वह काफी समय से परेशान थीं। जमीन पर कोई निर्माण भी नहीं करा पा रही थीं।