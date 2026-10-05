Gonda News: नेताओं के हाउस अरेस्ट के बीच फूटा ‘ज्वालामुखी’, डीएम दफ्तर के पास पहुंचकर फूंक दिया मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

गोंडा जिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सियासी विरोध अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। सोमवार को प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए जिले के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की बात सामने आई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बीच सपा जिला उपाध्यक्ष जयचंद्र सिंह अपने साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के समीप अंबेडकर चौराहे पहुंच गए। यहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंककर विरोध जताया।

पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। प्रदर्शन में जयचंद्र सिंह के साथ मंगली यादव, डॉ. आसिफ परवेज, विशाल निर्भीक, मेराज अहमद, सचिन सत्येंद्र, शिवम और अमन समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और चुनाव व्यवस्था को लेकर भी नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अचानक हुए इस पुतला दहन से आसपास मौजूद लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई।