‘मत चोरी अब सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं’, आराधना मिश्रा बोलीं- देश के हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह अब सिर्फ कांग्रेस या किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि संविधान में विश्वास रखने वाले देश के हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। आराधना मिश्रा ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने चुनाव आयोग के दो वरिष्ठ सदस्यों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया।