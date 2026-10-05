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UP चुनाव में सीट बंटवारे पर सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर बोले- जिस उम्मीदवार के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होगी, उसी को मिलेगा टिकट

SP प्रवक्ता अब्बास हैदर ने UP में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि फैसला जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार की जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी, उसे टिकट दिया जाएगा।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 05, 2026

UP News

SP प्रवक्ता अब्बास हैदर (IANS Photo)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले SP और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच SP प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा है कि सीटों की संख्या से ज्यादा जरूरी किसी सीट पर जीत की संभावना है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की किसी खास सीट पर जनता तक पहुंच और जीत की संभावना ज्यादा होगी, उसे वहां टिकट मिलना चाहिए। अब्बास हैदर के मुताबिक, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसका अंतिम फैसला दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने नेताओं के अलग-अलग बयानों के बजाय नेतृत्व के फैसले का इंतजार करने की बात कही।

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Updated on:

05 Oct 2026 10:25 am

Published on:

05 Oct 2026 10:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP चुनाव में सीट बंटवारे पर सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर बोले- जिस उम्मीदवार के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होगी, उसी को मिलेगा टिकट

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