5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘मुस्लिम किसी की निजी संपत्ति नहीं’, असदुद्दीन ओवैसी का SP को बड़ा संदेश, बोले- प्रस्ताव ठुकराया तो AIMIM लड़ेगी चुनाव

Asaduddin Owaisi: श्रावस्ती में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SP और INDIA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं। BJP को रोकने के लिए गठबंधन का प्रस्ताव देते हुए साफ कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया गया तो AIMIM चुनाव लड़ेगी।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 05, 2026

AIMIM Chief Asaduddin Owaisi

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो-ANI)

UP Assembly Election:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले श्रावस्ती में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SP के साथ गठबंधन की पेशकश की। ओवैसी ने कहा कि अगर BJP को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना है तो उनकी पार्टी SP के साथ गठबंधन या समझौता करने को तैयार है। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर AIMIM अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। ओवैसी ने कहा कि मैंने कई बार कहा है, और आज फिर कह रहा हूं। अगर वे भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो ओवैसी गठबंधन बनाने, समझौता करने के लिए तैयार हैं, ताकि बाबा यहां तीसरी बार मुख्यमंत्री न बन सकें।

मुस्लिम किसी की निजी संपत्ति नहीं

असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन की पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुसलमान हों या भारत के 20 करोड़ मुसलमान, हम आपकी निजी संपत्ति नहीं हैं, अगर आप हमें केवल संपत्ति समझते हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव आपको सबक सिखाएगा।

प्रस्ताव ठुकराया तो AIMIM अकेले लड़ेगी चुनाव

ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार तीसरी बार नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि BJP को रोकने के लिए ओवैसी और AIMIM गठबंधन या समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे BJP को रोकना चाहते हैं, तो AIMIM गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई इस निमंत्रण या प्रस्ताव को कमजोरी समझता है, तो याद रखे, यह कमजोरी की निशानी नहीं है, यह हमारी ताकत और उदारता की निशानी है कि हम आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं।

ओवैसी ने कहा कि अगर आप इस हाथ को ठुकराते हैं, तो ध्यान से सुनें, (SP) यह हाथ बहुत शक्तिशाली है, यह आपके गले की नसें भी तोड़ सकता है, आइए, हम सब मिलकर उन्हें रोकें। अगर आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, AIMIM चुनाव लड़ेगी।

SP-BJP पर प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल

ओवैसी ने विकास की कमी का मुद्दा उठाते हुए SP और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने मदरसों को बंद करने और गिराए जाने के साथ ही कब्रिस्तानों और धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर तोड़े जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अन्याय होगा, हम अपनी आवाज उठाएंगे। चाहे वह दलितों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ, अन्याय तो अन्याय ही है, धर्म क्या है, यह नहीं देखा जाता।

AIMIM प्रमुख ने पार्टी पर वोट काटने के आरोपों को लेकर भी SP को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि AIMIM लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है और चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह आपकी दावत नहीं है, और हम आपकी दावत में मेहमान नहीं हैं। यह भारतीय लोकतंत्र का मेला है।

UP Politics: सपा के दावों पर ब्रजेश पाठक ने उठाए सवाल, अखिलेश यादव पर दिन में सपने देखने का तंज

ये भी पढ़ें
up news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 10:02 am

Published on:

05 Oct 2026 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मुस्लिम किसी की निजी संपत्ति नहीं’, असदुद्दीन ओवैसी का SP को बड़ा संदेश, बोले- प्रस्ताव ठुकराया तो AIMIM लड़ेगी चुनाव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP चुनाव में सीट बंटवारे पर सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर बोले- जिस उम्मीदवार के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होगी, उसी को मिलेगा टिकट

UP News
लखनऊ

सपा से गठबंधन पर कांग्रेस का बड़ा दांव, 150 सीटों की मांग के साथ उन सीटों पर भी दावा जहां कम अंतर से हारी SP

UP News
लखनऊ

सियासत के साथ 32 साल में 5वीं बार बदली पहचान, भदोही अब ‘संत रविदास नगर भदोही’ कहलाएगा

CM Yogi
यूपी न्यूज

यूपी में विपक्षी गठबंधन का नया सियासी समीकरण, मौर्य की एंट्री से सपा-कांग्रेस के बीच बढ़ी ‘स्पेस’ की लड़ाई

Swami Prasad Maurya, UP Politics, INDIA Alliance, SP Congress Seat Sharing, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi
लखनऊ

इमरान मसूद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, बोले- किसी और को लाओ और चुनाव जितवाओ

Asaduddin Owaisi
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.