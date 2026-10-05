‘मुस्लिम किसी की निजी संपत्ति नहीं’, असदुद्दीन ओवैसी का SP को बड़ा संदेश, बोले- प्रस्ताव ठुकराया तो AIMIM लड़ेगी चुनाव

UP Assembly Election:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले श्रावस्ती में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SP के साथ गठबंधन की पेशकश की। ओवैसी ने कहा कि अगर BJP को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना है तो उनकी पार्टी SP के साथ गठबंधन या समझौता करने को तैयार है। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर AIMIM अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। ओवैसी ने कहा कि मैंने कई बार कहा है, और आज फिर कह रहा हूं। अगर वे भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो ओवैसी गठबंधन बनाने, समझौता करने के लिए तैयार हैं, ताकि बाबा यहां तीसरी बार मुख्यमंत्री न बन सकें।