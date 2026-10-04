UP Politics: सपा के दावों पर ब्रजेश पाठक ने उठाए सवाल, अखिलेश यादव पर दिन में सपने देखने का तंज

Brajesh Pathak on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेशके उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को अयोध्या पहुंचकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में प्रदेश में गुंडागर्दी और माफिया संस्कृति को बढ़ावा मिला था। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोग कारसेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना को आज भी नहीं भूले हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया दिन में ही सपने देख रहे हैं और प्रदेश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी।