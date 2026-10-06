Gonda News: शराब पीकर हुआ विवाद, फिर चली गोली; दहशत फैलाने निकले 3 युवक पिस्टल-कारतूस के साथ गिरफ्तार

गोंडा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में शराब की दुकान के पास हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शराब पीने के दौरान स्थानीय लोगों से हुई कहासुनी के बाद अपना दबदबा कायम करने के लिए फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और मौके से एक खोखा कारतूस बरामद किया है। मामला सोमवार का है। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रायपुर सुल्तानजोत स्थित कंपोजिट शराब की दुकान के पास कुछ लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान तीन लोगों की घटना में संलिप्तता सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए रामफेर तिवारी उर्फ पालू तिवारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।