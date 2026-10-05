Gonda News: खराब मौसम के कारण टूटे बिजली के पोल और झूलते तारों पर DM का बड़ा एक्शन, अफसरों को दिया सीधा आदेश

बैठक में जनसुरक्षा को लेकर भी खास निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि किसी गांव, बाजार या अन्य स्थान पर बिजली का पोल टूटने, तार क्षतिग्रस्त होने अथवा विद्युत आपूर्ति में समस्या आने पर लोग स्वयं उसे ठीक करने की कोशिश न करें।

अधिकारियों ने चेताया कि टूटे हुए पोल और क्षतिग्रस्त विद्युत तार को छूना जानलेवा हो सकता है। विभागीय टीम के पहुंचने तक लोग ऐसे स्थानों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल संबंधित विद्युत अधिकारी या नजदीकी पावर हाउस को सूचना दें। इससे करंट की चपेट में आने से होने वाली दुर्घटनाओं और जनहानि को रोका जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विद्युत व्यवस्था को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ संचालित करते हुए शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।