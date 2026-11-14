Gonda News: गोंडा में KTM सवार युवक की हरकत से पुलिस को हुआ शक, तलाशी ली तो मिला 12 बोर का तमंचा

गोंडा जिले के उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक KTM मोटरसाइकिल से जा रहा था। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोर का देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस मिला।

पुलिस के अनुसार, उमरीबेगमगंज थानाध्यक्ष पवन मिश्रा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही थी। पुलिस टीम बेलसर-उमरी मार्ग पर ग्राम गोधौरा पकवान के सामने चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बेलसर की तरफ से एक युवक लाल और सफेद रंग की KTM मोटरसाइकिल से उमरीबेगमगंज की ओर आ रहा है। उसके पास अवैध तमंचा भी है।