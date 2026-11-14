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Gonda News: गोंडा में KTM सवार युवक की हरकत से पुलिस को हुआ शक, तलाशी ली तो मिला 12 बोर का तमंचा

Gonda News: गोंडा के उमरीबेगमगंज क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान KTM बाइक सवार अनूप सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 12 बोर का अवैध देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस को देखकर युवक ने भागने की कोशिश की थी। बाइक के कागजात नहीं मिलने पर मोटरसाइकिल सीज कर दी गई।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Updated: 14 Nov 2026, 5:09 PM IST

Gonda

अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार युवक फोटो सोर्स विभाग

Gonda News: गोंडा के उमरीबेगमगंज क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान KTM बाइक सवार एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, युवक बेलसर की तरफ से उमरीबेगमगंज जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

गोंडा जिले के उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक KTM मोटरसाइकिल से जा रहा था। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोर का देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस मिला।
पुलिस के अनुसार, उमरीबेगमगंज थानाध्यक्ष पवन मिश्रा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही थी। पुलिस टीम बेलसर-उमरी मार्ग पर ग्राम गोधौरा पकवान के सामने चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बेलसर की तरफ से एक युवक लाल और सफेद रंग की KTM मोटरसाइकिल से उमरीबेगमगंज की ओर आ रहा है। उसके पास अवैध तमंचा भी है।

पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगा

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सतर्क हो गई और संदिग्ध युवक को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार KTM मोटरसाइकिल सवार युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह बाइक मोड़कर दूसरी तरफ भागने लगा। हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अनूप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह बताया। वह उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के संत सिंह पूरे, मौजा सोनौली मोहम्मदपुर का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 12 बोर और एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।

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बाइक के कागजात नहीं दिखा सका युवक

पुलिस ने युवक के पास मिली KTM मोटरसाइकिल के कागजात भी मांगे, लेकिन वह वाहन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने मोटरसाइकिल को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के दौरान की गई। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में लगातार गश्त और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अवैध हथियार रखने वालों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जा सके।

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