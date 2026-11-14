Gonda News: मेडिकल कॉलेज में नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी, पति-पत्नी को थमा दिया फर्जी नियुक्ति पत्र, ऐसे खुली पोल

पीड़ित का आरोप है कि रुपये लेने के बाद अभिषेक दूबे ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया। इस पर उन्हें लगा कि अब उनकी नौकरी पक्की हो गई है। वह नियुक्ति पत्र लेकर नवीन मेडिकल कॉलेज गोंडा पहुंचे। वहां संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिखाया तो उन्होंने उसे फर्जी बताया। कर्मचारियों ने ऐसी किसी नियुक्ति की जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मामला सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़ित ने नगर कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभिषेक दूबे के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश कर रही थी। शनिवार को पुलिस टीम ने उसे लोलपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।