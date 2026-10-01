Agra News: जेल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले अजय कुमार लल्लू, जानिए CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या कहा?

लल्लू ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हुए बदलाव को भी अपने बयान का हिस्सा बनाया। उन्होंने दावा किया कि पहले चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भूमिका होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून में बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जगह केंद्र सरकार के नामित मंत्री को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। उनके मुताबिक, इससे नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की भूमिका बढ़ गई है।