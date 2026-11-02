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‘भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए, 2027 में सबको मिलेगा हक और इंसाफ’, सपा नेताओं का भाजपा पर हमला

Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 2027 में उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। सपा नेता फखरुल हसन चांद और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने संविधान, लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली को ऐतिहासिक बताया।
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लखनऊ

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Aman Pandey

Updated: 2 Nov 2026, 10:14 AM IST

samajwadi party leader fakhrul hasan chand

Samajwadi Party Leader Fakhrul Hasan Chand Statement on BJP: सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भाजपा ने जनता से केवल झूठे वादे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों को उनका हक और इंसाफ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष और देश की जनता संविधान और लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहती है। इसके लिए चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए तथा सरकारों का गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। फखरुल हसन चांद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है।

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रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनता और युवाओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी भाजपा सरकार एक व्यक्ति को बचाने में जुटी है और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना तथा अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। आज देश में वैसी ही स्थिति बन रही है, जैसी कुछ दिन पहले नेपाल और बांग्लादेश में देखी गई थी, और युवाओं को सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।"रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा नेताओं, विशेषकर गृह मंत्री के बयानों को तानाशाहीपूर्ण बताया।

2027 में यूपी और 2029 में केंद्र में सरकार बनाने का दावा

रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि देश में सरकार कौन बनाएगा, इसका फैसला जनता करती है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि 2029 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। जनता भाजपा सरकार के कथित कुशासन से मुक्ति चाहती है और उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है।

रामलीला मैदान की रैली को बताया ऐतिहासिक

सपा विधायक ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और मतदाता सूची में सुधार की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर अब देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यदि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा नहीं की गई, तो देश के सामने गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

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2 Nov 2026, 10:14 AM IST

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