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‘UP से आए लोगों को UP से ही निकाल देंगे…’, इंडिया ब्लॉक की रैली में अखिलेश यादव की भाजपा को चेतावनी; जानिए क्या कहा

INDIA Bloc Rally: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2027 के यूपी चुनाव में भाजपा की विदाई होगी।
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Mohsina Bano

Updated: 1 Nov 2026, 4:14 PM IST

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)

Akhilesh Yadav Statement at INDIA Bloc Rally: दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए बड़ा दावा करते हुए कहा कि, "जो लोग कभी यूपी से आए थे उन्हें यूपी से ही बाहर कर दिया जाएगा। अखिलेश ने खुले मंच से चेतावनी दी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों की ऐसी विदाई होगी कि वे दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगे।"

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1 Nov 2026, 4:14 PM IST

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