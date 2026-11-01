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‘जुल्म की हद हो गई’, आजम खान को जमानत के बाद फिर जेल भेजने पर भड़के संजय सिंह, ED की कार्रवाई पर PM मोदी से किया सवाल

Azam Khan Arrest: आजम खान की गिरफ्तारी पर AAP सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने PM मोदी से ED की कार्रवाई और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर सवाल भी पूछे। जानिए सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 1 Nov 2026, 4:00 PM IST

sanjay singh on india alliance protest

AAP सांसद संजय सिंह (फोटो- IANS)

Sanjay Singh Reaction on Azam Khan ED Custody: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ जो भी हुआ है वह जुल्म की हद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया है।

'PM से पूछा- क्या ED ने सही प्रक्रिया का पालन किया'

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि, "करीब 80 साल के आजम खान को लंबे समय तक जेल में रखा गया है और जब उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आप सांसद ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पूछना चाहते हैं कि आजम खान की गिरफ्तारी में क्या ईडी ने सही प्रक्रिया अपनाई है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के कारण बताना और पूछताछ से पहले जरूरी कानूनी-प्रक्रिया का पालन करना बेहद अहम है। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की गहराई से जांच करने के बजाय आजम खान को सीधे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।"

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योगी सरकार पर भी साधा निशाना

आप सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को जब भी किसी मामले में जमानत मिलती थी तो उनके खिलाफ कोई दूसरी कार्रवाई करके उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाता था। उन्होंने दावा किया कि जब ऐसे मामले ऊपरी अदालतों में पहुंचते हैं तो वहां आरोपों और सबूतों की जांच होती है और आजम खान के खिलाफ मामलों में पर्याप्त सबूत ही नहीं हैं।

जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में ED ने किया गिरफ्तार

आपको बता दें कि आजम खान को शनिवार को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। यह बड़ी कार्रवाई जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम उन्हें रात में ही दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय ले गई थी जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। इसके बाद रविवार को आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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1 Nov 2026, 4:00 PM IST

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