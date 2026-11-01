‘जुल्म की हद हो गई’, आजम खान को जमानत के बाद फिर जेल भेजने पर भड़के संजय सिंह, ED की कार्रवाई पर PM मोदी से किया सवाल

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि, "करीब 80 साल के आजम खान को लंबे समय तक जेल में रखा गया है और जब उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आप सांसद ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पूछना चाहते हैं कि आजम खान की गिरफ्तारी में क्या ईडी ने सही प्रक्रिया अपनाई है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के कारण बताना और पूछताछ से पहले जरूरी कानूनी-प्रक्रिया का पालन करना बेहद अहम है। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की गहराई से जांच करने के बजाय आजम खान को सीधे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।"