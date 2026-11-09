Lucknow Agra Expressway: पांच चालान, 27 हजार जुर्माना… फिर भी नहीं थमी बस की रफ्तार! लखनऊ हादसे ने सिस्टम पर उठाए सवाल

Lucknow Agra Expressway Follow-up: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद अब बस की स्थिति और उसके संचालन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छठ पर्व मनाने के लिए बिहार स्थित अपने घर लौट रहे यात्रियों की बस पारा इलाके में करीब 40 फीट गहरी खाई में पलट गई थी। हादसे में तीन लोगों की मौत और 45 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इस बीच हादसे का शिकार हुई बस को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस के खिलाफ पहले से ही Traffic Rules के उल्लंघन के पांच चालान दर्ज थे। इनकी कुल रकम करीब 27 हजार रुपये बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लगातार चालान होने के बावजूद बस सड़कों पर कैसे दौड़ रही थी.

