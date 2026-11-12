आजम खान से जेल में मिलेंगे शिवपाल यादव, पत्नी तंजीन फातिमा ने जेल की व्यवस्था पर उठाए थे सवाल

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी। 29 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों की 10 साल की सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को दोनों रामपुर जेल से बाहर आए। हालांकि, जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल्ला आजम को जाने दिया गया। ईडी आजम खान को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय ले गई, जहां जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के कथित इस्तेमाल को लेकर उनसे 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। रामपुर जेल के बाहर ईडी अधिकारियों और आजम खान के बीच काफी देर तक बहस भी हुई थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।