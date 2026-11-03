नेहा बोरा के बयान पर नाजिया इलाही खान ने उठाए सवाल, पूछा- नागपुर और संदेशखाली पर चुप्पी क्यों?

Nazia Elahi Khan: नेहा बोरा के एक बयान को लेकर छिड़ी बहस में अब BJP नेता नाजिया इलाही खान भी कूद गई हैं। उन्होंने नेहा पर चुनिंदा मुद्दों पर बोलने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब महिलाओं से जुड़े दूसरे गंभीर मामले सामने आते हैं, तब उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? नाजिया ने अपनी बात रखते हुए नागपुर और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटनाओं का भी जिक्र किया।