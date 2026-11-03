नेहा बोरा के विवादित बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- ऐसी टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

इस मामले पर समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद राजीव राय ने कहा कि इस तरह का व्यापक बयान देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हर धर्म में अच्छे और बुरे, दोनों तरह के लोग होते हैं। हमें किसी एक को लेकर सामान्यीकरण (जनरलाइजेशन) नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह वही बात है जो भाजपा चाहती है; हम उनके जाल में क्यों फंसें? इसके अलावा, आज के दौर में जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसका कोई आधार नहीं है।