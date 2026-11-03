सोनम वांगचुक के HIAL को लद्दाख प्रशासन का नोटिस, बिना मंजूरी स्कूल में कक्षाएं चलाने पर उठे सवाल

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक के संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) को लेकर लद्दाख में नया विवाद सामने आया है। लद्दाख प्रशासन ने संस्थान को जरूरी मंजूरी के बिना डेजर्ट फ्लावर स्कूल में कक्षाएं चलाने और दूसरी गतिविधियां आयोजित करने के मामले में नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि HIAL को आवंटित जमीन रद्द करने का मामला पहले से ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में विचाराधीन है।