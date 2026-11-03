गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, विपक्ष पर सरकार गिराने की साजिश का लगाया आरोप

इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर सरकार गिराने और सत्ता परिवर्तन करने की बात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सरकार गिराने और सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष सरकार को किस तरह गिराना चाहता है? भाटिया ने कहा कि वह यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ देश के सामने रखना चाहते हैं।