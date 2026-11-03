पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती देने पर JDU का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- कांग्रेस सांसद काफी दबाव में

राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को बहस की चुनौती देने के मामले में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वे संसद से क्यों भागते हैं? वे संसद के बाहर क्यों रहते हैं? चर्चा संसद के अंदर होती है या बाहर? जब विधानसभा और लोकसभा का सत्र चल रहा था, तब वे बाहर घूमते रहे। हर मुद्दे पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। सदन का उद्देश्य ही बहस और चर्चा करना है।