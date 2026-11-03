‘आपका पूरा परिवार जमानत पर है’, राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, मां की नागरिकता पर भी उठाए सवाल

Rahul Gandhi: बिहार के पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल के 'मोदी और ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर हैं और उनका पूरा परिवार भी जमानत पर है। गिरिराज सिंह ने राहुल की मां की नागरिकता को लेकर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तथाकथित टुकड़े-टुकड़े गैंग देश में अराजकता और गृहयुद्ध का माहौल बनाना चाहते थे। उन्होंने इस पूरे मामले में विदेशी ताकतों के शामिल होने का भी आरोप लगाया।