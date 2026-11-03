लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में ED की कार्रवाई, श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी

Terror Funding Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' (LeT) के ओवर ग्राउंड वर्कर से जुड़े कम से कम चार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी संदिग्ध वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और बैंक लेनदेन के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं।