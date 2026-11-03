दिल्ली में 11 नवंबर तक रैलियों पर रोक की मांग: CTI ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, 1 महीने में 14,000 करोड़ के नुकसान का दावा

Delhi Protests: दिल्ली में बार-बार होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और रैलियों से व्यापार पर पड़ रहे बुरे असर का हवाला देते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को एक औपचारिक पत्र भेजा है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि 11 नवंबर यानी भाई दूज तक दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में किसी भी तरह की रैली, धरने या विरोध मार्च की अनुमति न दी जाए। CTI ने विशेष रूप से कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, राजघाट और दिल्ली गेट जैसे इलाकों में ऐसे आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है, ताकि त्योहारों के सीजन में बाजारों और ट्रैफिक व्यवस्था में कोई रुकावट न आए।