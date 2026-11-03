US मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ा झटका: अप्रूवल रेटिंग गिरकर 32% पर अटकी, सर्वे में डेमोक्रेट्स को 8% की बढ़त

US Midterm Election: अमेरिका में नई कांग्रेस चुनने के लिए हो रहे मिडटर्म इलेक्शन से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता अपने सबसे निचले स्तर के करीब है। रॉयटर्स और इप्सोस द्वारा 1,765 अमेरिकी के बीच किए गए एक सर्वे के अनुसार, केवल 32 प्रतिशत लोग ही राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं। यह आंकड़ा दो हफ्ते पहले दर्ज किए गए 31 प्रतिशत के अब तक के सबसे निचले स्तर से सिर्फ एक प्रतिशत अंक ऊपर है। 2 प्रतिशत के मार्जिन ऑफ एरर वाले इस सर्वे से यह साफ है कि भले ही ट्रंप सीधे चुनावी मैदान में नहीं हैं, लेकिन यह चुनाव उनके कामकाज और प्राथमिकताओं पर एक जनमत संग्रह बन गया है।