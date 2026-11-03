चोरी हुई ऐतिहासिक कलाकृतियों का पता लगा रही AI, इटली पुलिस कैसे खोज रही है सदियों पुराना खजाना?

AI Art Recovery: इटली की सांस्कृतिक विरासत मानी जाने वाली कलाकृतियां, जो चोरी हो चुकी थी। उन्हें खोजने के लिए पुलिस ने 'स्वोएड्स' नाम के एक खास एआइ सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया। इटली के प्रसिद्ध चित्रकार फिलिप्पो पलिजी की पेंटिंग 'रिपोसो डेला पास्टोरेला' जो जून 1972 में फेल्ट्रे की एक गैलरी से चोरी हो गई थी। स्वोएड्स ने इसे एक ऑनलाइन नीलामी वेबसाइट पर पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। नवंबर 2023 में इस सिस्टम के आने के बाद से अब तक इटली पुलिस ने 300 से ज्यादा बड़ी पेंटिंग और मूर्तियां तथा 1,65,000 से अधिक छोटी वस्तुएं (जैसे सिक्के, पांडुलिपियां) बरामद की हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है।