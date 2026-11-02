भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ी? 40 अरब डॉलर गंवाने के बाद फिर उठी व्यापार शुरू करने की मांग

ऐसे में कासूरी ने दोनों देशों की सरकारों से अपील की है कि वे आपसी व्यापार फिर से शुरू करने की दिशा में कदम उठाएं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबारी रिश्ते बहाल होने से दोनों देशों को फायदा होगा। इससे न केवल कारोबार बढ़ेगा, बल्कि निवेश, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।