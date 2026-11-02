होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के आदेश का उल्लंघन कर रहे दो जहाजों में हुआ धमाका

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर रखा है तो अमेरिकी नेवी ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से पहले की तरह शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिकी नेवी द्वारा घोषित रास्तों को अवैध करार दिया है और इन इलाकों में कई समुद्री बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई हैं। हालांकि इन रास्तों से कई जहाज गुज़र रहे हैं और ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार बन रहे हैं। आज दो जहाजों के साथ ऐसा हुआ।