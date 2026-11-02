हमास के 4 खूंखार आतंकियों को इज़रायल ने किया ढेर

गाज़ा में इज़रायल की सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य आतंकी संगठन हमास का खात्मा या सरेंडर है। इज़रायल चाहता है कि हमास घुटने टेक दे या उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक गाज़ा में इज़रायल सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण के बाद ही इज़रायली सेना गाज़ा से हटेगी। हमास ने इज़रायल पर 7 अक्टूबर 2023 को घातक आतंकी हमला किया था, जिसके बाद इज़रायल ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हमास के पास कई रॉकेट्स, भूमिगत सुरंगें (टनल नेटवर्क), हथियार भंडार और प्रशिक्षित आतंकी हैं, जिन्हें इज़रायल पूरी तरह खत्म करना चाहता है। अभी तक की सैन्य कार्रवाई में इज़रायल ने हमास की सैन्य क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया है, लेकिन इसका पूरी तरह अंत नहीं हुआ है और इसी के अंत के लिए इज़रायली सेना के हमले जारी हैं।