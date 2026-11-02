‘परेशानी का हल निकालने के लिए ईरान की प्राथमिकता है बातचीत’ – मसूद पेज़ेशकियान

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) देश में मिडटर्म चुनाव के बाद फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने इस पर अभी तक फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन वह ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) ने एक बड़ी बात कह दी है।