ईरान का दावा – पड़ोसी देशों में नहीं किया नागरिकों पर हमला, अमेरिका ने बताया झूठा

मिडिल ईस्ट में ईरान के कई पड़ोसी देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं और इन देशों में बने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इन सैन्य ठिकानों पर न सिर्फ अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, बल्कि अमेरिकी फाइटर जेट्स और दूसरे कई हथियार भी रखे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में स्थित इन सैन्य ठिकानों के ज़रिए ही अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए जाते हैं। ईरान इसके सख्त खिलाफ है और कई बार चेतावनी दे चुका है कि जो भी देश ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका की मदद करेगा, उसे ईरान के खिलाफ उठाया एक कदम माना जाएगा और उन देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से ईरान अपने उन पड़ोसी देशों पर हमले करता है, जो अमेरिका की मदद करते हैं।