US Supreme Court: अमेरिका में ट्रंप को बड़ा झटका! 20 हजार वोटों पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

Trump Election Controversy: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया सरकार के बीच चुनावी अधिकारों को लेकर फिर से तनातनी शुरू हो गई है। इस बार करीब 20 हजार मतदाताओं की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए उनके वोट अलग रखने की कोशिश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जैसे ही चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुँचा, कोर्ट के इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन की चाल को तगड़ा झटका दिया। इसके साथ ही, अब संघीय सरकार की चुनाव में दखल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।