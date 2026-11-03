रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की नई कोशिश, 10-11 नवंबर को अबू धाबी में होगी बातचीत, अमेरिका करेगा मध्यस्थता

Russia-Ukraine Peace Talks: अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के बीच ढाई साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त कराने के लिए एक और राजनयिक पहल शुरू की है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जानकारी दी कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में 10 और 11 नवंबर को यूक्रेन और रूस के बीच होने वाली कार्य-स्तरीय वार्ता में मध्यस्थता करेगा। विटकॉफ ने बताया कि यह बैठक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की युद्ध समाप्त करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। इन चर्चाओं में युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था, तनाव कम करने के उपाय, मानवीय सहायता और स्थायी शांति प्राप्त करने की दिशा में अगले कदम पर चर्चा की जाएगी।