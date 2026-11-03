US-Iran attack: अमेरिका ने ईरान पर किया हमला, मध्यावधि चुनाव के बीच केशम द्वीप पर बरसाए बम

इजरायल लगातार अमेरिका पर दवाब बना रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद की एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रंप से कहा कि ईरान की इस्लामिक रीजिम ने एकबार फिर से यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ईरान के पिकैक्स माउंटेन की गुफाओं में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। नेतन्याहू के इस दवाब पर अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन का मानना है कि नेतन्याहू घिर चुके हैं और बेचैन हैं। पिछले हफ्ते के चुनाव नतीजों के बाद वे तब तक सरकार नहीं बना सकते, जब तक ट्रंप सीधे इजरायली राजनीति में दखल देकर दूसरे दलों से ऐसा समझौता न करा दें, जिससे नेतन्याहू को नेसेट में 61 सीटें मिल जाएं। ऐसा न हुआ तो वे प्रधानमंत्री पद से बाहर होंगे और उन्हें बदनामी, जांच और संभवतः जेल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ट्रंप से करीबी बनाए रखना उनके लिए जरूरी है। उन्हें इस युद्ध की जरूरत है।