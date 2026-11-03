Explainer: 48 घंटे तक समुद्र में चला भारतीय नौसेना का ऑपरेशन, सोमाली समुद्री लुटेरों से 20 नाविकों को कैसे छुड़ाया

Indian Navy Somali Pirates: समंदर में जब हथियारबंद लुटेरों ने एक मछली पकड़ने वाले जहाज को अपने कब्जे में लेकर बड़े खतरे की नींव रखी, तब भारतीय नौसेना ने ऐसी रणनीति अपनाई जिसने समुद्री सुरक्षा की तस्वीर बदल दी। 48 घंटे से ज्यादा चले इस अभियान में केवल 20 लोगों की जिंदगी बचाना ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि उस संभावित खतरे को भी खत्म करना था, जो आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के लिए मुसीबत बन सकता था। भारतीय सेना की संयुक्त ताकत ने समुद्री लुटेरों की योजना पर पानी फेर दिया।