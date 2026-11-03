संजय राउत का एनसीपी पर तीखा हमला, बोले- मराठी नेता की पार्टी को गुजराती कारोबारियों के चरणों में चढ़ा दिया

संजय राउत ने एनसीपी नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के गौरव की मजबूत दीवार! एक साहसी मराठी व्यक्ति की ओर से स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गुजराती कारोबारियों के चरणों में कुर्बान कर दिया गया। उन्होंने आगे एनसीपी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें चापलूस और मूर्ख बताया।